Анкара, 27 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Строительство предложенного Россией газового хаба планируется завершить и запустить в Турции в эксплуатацию в течение 2023 года. Об этом, как передаёт 27 января газета Star, сообщил журналистам министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Виталий Тимкив/РИА Новости Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

«В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы контактируем, также поддерживают этот проект газового центра. Надеемся, что мы сможем запустить газовый центр в течение одного года», — сказал министр.

Он сообщил, что строительство хаба завершено на 90%, в работе участвуют до 10 тыс. человек. По словам Донмеза, на возведение подобных грандиозных проектов требуется шесть-семь лет, но в Турции работа продвигается гораздо быстрей.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию проекта газового хаба в Турции поддержали 15 различных стран. Его реализация началась в декабре 2022 года.