Москва, 27 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В ходе результативной работы расчетов реактивной системы залпового огня «Град» в зоне спецоперации были уничтожены вражеская батарея гаубиц Д-20 и расположенный рядом с ней склад боеприпасов. О работе военнослужащих Центрального военного округа рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ, опубликовав 27 января видеокадры с места события.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа РСЗО «Град»

Как отметили в ведомстве, замаскированные позиции вражеской батареи были обнаружены разведчиками ЦВО при помощи беспилотников. Они также помогли в корректировке и наведении огня.

Данные разведки были переданы расчетам реактивной установки «Град», после чего был нанесен артиллерийский удар по цели. Контроль поражения целей также был сделан при помощи беспилотников.