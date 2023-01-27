Москва, 27 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине Вооружёнными силами (ВС) РФ было уничтожено в общей сложности 380 самолётов, 204 вертолёта и 2967 беспилотников ВСУ. Об этом 27 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press Су-27 ВВС Украины

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7644 танка и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Помимо того, Конашенков уточнил, также российскими войсками были уничтожены: 991 реактивная система залпового огня (РСЗО), 3932 орудия полевой артиллерии и миномёта, и 8191 единица специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 11 беспилотников ВСУ и перехвачено четырнадцать снарядов РСЗО.