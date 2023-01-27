Москва, 27 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России в течение последних суток уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ, установленную возле села Сеньково в Харьковской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа САУ 2СЗ «Акация» в зоне СВО

«Вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего за сутки авиация и артиллеристы ВС РФ нанесли поражение 79 подразделениям противника, а также личному составу и военной технике ВСУ в 102 районах.