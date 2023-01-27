Подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение под Угледаром
Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Огневое поражение нанесли российские военные подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара (ДНР), сообщил 27 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Специальная военная операция
Удар ВСУ был нанесён подразделениями российской группировки войск «Восток».
Также на южнодонецком и запорожском направлениях российские военные нанесли поражение 108-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах села Пречистовка и посёлка Новосёлка в ДНР.
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