Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Огневое поражение нанесли российские военные подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара (ДНР), сообщил 27 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Удар ВСУ был нанесён подразделениями российской группировки войск «Восток».

Также на южнодонецком и запорожском направлениях российские военные нанесли поражение 108-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах села Пречистовка и посёлка Новосёлка в ДНР.

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