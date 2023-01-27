Москва, 27 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Южная группировка войск ВС РФ за минувшие сутки провела успешные наступательные действия на донецком направлении. В результате ударов по противнику ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике. По данным Министерства обороны Российской Федерации, обнародованным 27 января в ходе брифинга, было уничтожено более 80 украинских военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Что касается боевой техники, то военнослужащие южной группировки войск уничтожили один танк, три боевые машины пехоты и столько же пикапов. Помимо этого, противник потерял одну гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «МСТА-Б» и американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

Кроме того, отмечается, что бойцы ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее командир отряда «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил о том, что взятие города Артёмовска в оперативное окружение уже близко. Противнику отрезаны практически все пути отступления из населенного пункта.

Читайте также: Командир «Ахмата» Алаудинов: оперативное окружение Артемовска близко