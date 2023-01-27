Москва, 27 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 11 беспилотников ВСУ и перехвачено четырнадцать ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 27 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа противовоздушной обороны России

«Также за сутки уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка Луганской Народной Республики, Угледар, Новомайорское и Никольское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, также российские системы ПВО перехватили четырнадцать ракет РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS около Попасной в Луганской Народной Республике; Владимировки, Валерьяновки и Комсомольского в Донецкой Народной Республике, а также у Раденска в Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили на купянском направлении свыше 30 военных ВСУ.