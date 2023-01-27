Москва, 27 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России за последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы под Херсоном уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» и произведённую в США буксируемую гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий армии России

«Уничтожена установка РСЗО «Град», одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ сообщили о том, что ВСУ концентрируют силы под Херсоном и регулярно обстреливают российские позиции в этом районе.