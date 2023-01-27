Москва, 27 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов REGNUM Энергетика Украины

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«26 января Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный ракетный удар […] по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности как с воздуха, так и с моря, а также беспилотными летательными аппаратами.

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«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», ― добавили в ведомстве.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Также была нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января украинские СМИ заявили, что российские беспилотники нанесли удары по объектам в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Винницкой областях.

Утром 26 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Её отменили во второй половине дня.