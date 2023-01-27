Москва, 27 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили гаубицы Д-20 и М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 27 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Артиллеристы ВС России

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР)», — указал Конашенков.

По данным Минобороны РФ, потери противника на этом направлении составили до 40 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, режим воздушной тревоги объявлен в контролируемых киевским режимом Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

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