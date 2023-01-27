Донецк, 27 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в пятницу, 27 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа РСЗО «Град» в ходе СВО

Уточняется, что склад артиллерийских боеприпасов был обнаружен в районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики.

Ранее военный эксперт и советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал, что взятие под контроль трассы Покровск — Угледар имеет стратегическое значение.