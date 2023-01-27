Киев, 27 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Видео с отдыхающей на пляже лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко публикует 27 января телеграм-канал «Политика страны».

JOSE SENA GOULAO/EPA/ТАСС Юлия Тимошенко

Заметив, что её фотографируют, политик, сидевшая у моря, поспешила уйти.

Кроме того, на пляже был замечен муж Тимошенко Александр с внуками. «Журналисты выяснили, что он проживает на одной из отдельных вилл», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине 24 января на фоне скандала с отпуском в Испании был уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Согласно указу украинского президента Владимира Зеленского, депутатам, госслужащим и сотрудникам правоохранительных органов запрещено покидать Украину без служебной необходимости.