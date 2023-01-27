Тверь, 27 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Запуск второй очереди завода ООО «Коралл» по производству комбикормов состоялся сегодня, 27 января, в городе Бежецке Тверской области. Старт производству дали губернатор Игорь Руденя и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который сегодня находится с рабочим визитом в регионе.

Пресс-служба правительства Тверской области Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя открыли дали старт второй очереди завода по производству комбикормов в Бежецке

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, первая очередь комбикормового завода запущена в Бежецке в 2018 году. Ввод второй очереди позволит компании выйти на полное самообеспечение данной продукцией. Суммарная мощность производства комбикормов составит более 350 тыс. тонн в год. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием российской компании «Технэкс», автоматизированной системой управления производством. При выпуске комбикормов используется собственное сырье — пшеница, рожь, тритикале, ячмень, кукуруза и горох. Основные объемы выращиваются в Бежецком районе и соседних территориях.

Новый объект ООО «Коралл» стал завершающим этапом десятилетнего инвестиционного проекта компании с объемами вложений свыше 30 млрд рублей и созданием более 2000 рабочих мест. В его рамках также введены в эксплуатацию племенная ферма, 10 животноводческих площадок мощностью более 1,2 млн товарных свиней в год, современная биолаборатория. Кроме того, построен технологичный мясообрабатывающий комплекс, рассчитанный на выпуск 150 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

Игорь Руденя и Дмитрий Патрушев посетили мясоперерабатывающий комплекс «Коралла», где ознакомились с производственными процессами. Сегодня компания выпускает широкий ассортимент продукции, в том числе полуфабрикаты под несколькими торговыми марками — «Образцово», «Тверской стандарт», PigNic. География поставок включает регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Товары продают крупные российские сети.

«Работа предприятий выстроена на высоком уровне. Важно, что в регионе действуют такие высококлассные предприятия. Это говорит о том, что есть потенциал для увеличения объемов производства», — прокомментировал итоги посещения комплексов Дмитрий Патрушев.

«Очень важно, что дана такая оценка качества инженерных, технологических процессов, управления персоналом на предприятии, — отметил Игорь Руденя. — В следующем году планируем открытие двух дополнительных комплексов в сфере животноводства. Важно, что каждое из предприятий нам дает более 2000 новых рабочих мест дополнительно».

Перспективы развития агропромышленного комплекса региона и меры господдержки отрасли губернатор и министр обсудили на рабочей встрече. В 2022 году на развитие сельского хозяйства Тверской области было направлено порядка 835 млн рублей федеральных средств. Благодаря господдержке в регионе по сравнению с 2021-м значительно увеличен валовой сбор зерновых культур, картофеля, выросли показатели производства мясной и молочной продукции. Дмитрий Патрушев отметил: регион эффективно использовал выделенные средства, в текущем году финансирование из федерального бюджета планируется увеличить практически на треть, общий объем поддержки составит более 1 млрд рублей.

Тверская область располагает возможностями, чтобы повысить вклад в решение задач по импортозамещению и укреплению продовольственной безопасности. В отрасли реализуются и планируются к реализации 16 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 72 млрд рублей и созданием около 3500 новых рабочих мест. Губернатор представил Дмитрию Патрушеву ряд предложений, направленных на развитие АПК. Они касались поддержки в реконструкции дорог, ведущих к площадкам крупных компаний АПК. Также речь шла о повышении эффективности работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель, реализации в регионе проекта по развитию современной и эффективной системы профессионального образования в отрасли.

«В регионе ведется системная работа в кадровой политике. Задача — не только давать молодежи профильное образование, но и обеспечить возможность проходить практику, а затем трудоустраиваться на современные предприятия области», — подчеркнул Игорь Руденя.