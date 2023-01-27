Москва, 27 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Страны Запада продолжают бороться с Россией, при этом делают это любыми способами, без оглядки на моральные ограничения. Об этом 27 января на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

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«Коллективный Запад настроен на противостояние нашей стране и при этом не видит никаких моральных ограничений ни в чём», ― подчеркнула дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснила, что и США, и Евросоюз и дальше будут врать, поставлять вооружения Киеву, «чтобы выводить эскалацию на новый уровень», приносить «ещё больше людей в жертву».

«С их точки зрения, это правильно, это норма, это то, что должно быть, потому что они «прекрасный сад», а все остальные ― это «джунгли», ― сказала дипломат.

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При этом представитель МИД России подчеркнула, что «как бы США и их союзники ни пытались вооружать киевский режим, затягивать боевые действия, закрывать глаза на чудовищные преступления, у них ничего не выйдет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше призвали поставлять Украине любое оружие без каких-либо ограничений.