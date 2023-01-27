Москва, 27 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Ограничить иностранные компании из недружественных стран в маркетинговых исследованиях на российском рынке предложил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сегодня мы никак не контролируем объем собираемых данных на нашем рынке, потому что половина российского рынка маркетинговых услуг, маркетинговых исследований занимают организации, которые напрямую или косвенно принадлежат американскому или европейскому капиталу», — заявил Горелкин в Общественной палате.

Действующие в стране компании, по словам парламентария, «практически открыто выполняют задачи по сбору самой разнообразной внутренней статистики, метаданных, которые потом превращаются в аналитические отчеты для зарубежных правительств о состоянии социально-значимых российских рынков, социально-политической информации».

При этом депутат Госдумы обратил внимание на то, что введение ограничений со стороны России стало бы ответной мерой на введенные ЕС антироссийские санкции.

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Сейчас в перечне недружественных стран, утвержденном правительством России, 48 стран: все 27 государств Евросоюза, а также США, Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино и Северная Македония.

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