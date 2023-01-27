Будапешт, 27 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, состоящие в партии «Зелёные», не позволяют немецкой компании Siemens поставить оборудование в Венгрию для строительства АЭС «Пакш-2». Об этом 27 января сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Вова Жабриков/URA. RU/ТАСС АЭС «Пакш». Венгрия

Он отметил, что во Франции выдали компании Framatome разрешение поставить для АЭС системы управления, но в Берлине заняли другую позицию.

«Два «зелёных» министра правительства Германии — министр экономики и министр иностранных дел — пока блокируют выдачу такого разрешения Siemens Energy, и это неприемлемо», — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Еврокомиссия не возражает против российских инвестиций в атомную энергетику и нет санкций, запрещающих сотрудничество в данной сфере.

Напомним, в Венгрии действует единственная АЭС «Пакш». В строительстве новой станции участвует Росатом.