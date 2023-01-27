Москва, 27 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Банки в России смогли получить небольшую прибыль в размере 203 млрд рублей по итогам 2022 года, говорится в докладе Центрального Банка РФ о развитии банковского сектора.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

ЦБ РФ отмечает, что банки смогли отыграть убытки первой половины 2022 года и в декабре заработали 342 млрд рублей. Компенсировать потери помогло постепенное восстановление доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса.

«Чистые процентные и комиссионные доходы показали небольшой рост — на 2,9% и 5,7% соответственно», — говорится в докладе Центробанка.

В ЦБ РФ уточнили, что не все российские банки смогли полностью компенсировать потери начала года, отдельные игроки завершили 2022 год с убытками.

Для сравнения: в 2021 году банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Центробанк объяснил, что ослабление рубля связано со снижением продаж валюты экспортёрами.