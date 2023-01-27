Москва, 27 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Никогда не бывало такого, чтобы замороженные деньги одной страны передавались другой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Комментируя известие о том, что юридическая служба Евросоюза нашла снования для передачи Киеву части замороженных активов Банка России, он также пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Более того, мы понимаем, что юридически такое было бы невозможно и только последние изменения, которые ЕС сам себе придумал, теперь позволяют ему сделать что-то подобное. Но даже сейчас они говорят не о конфискации. Правовой вакуум все равно сохраняется.

Кроме того, если российские деньги все-таки будут направлены на Украину, то это будет прецедент. Оказывается, можно заморозить средства такого крупного игрока мировой экономики, причем средства Центрального банка РФ, который не является органом государственной власти. Однако, давайте не забывать, что все это происходит в условиях глобального снижения интереса к доллару и евро. А стало быть усиливает желание многих стран к переходу на торговлю в национальных валютах. А современные платежные системы уже технически готовы обеспечить подобные транзакции. Таким образом, передача замороженных российских активов другим странам будет мотивировать многие государства к уходу от доллара и евро в международных торговых отношениях».

При этом Константин Ордов не исключил того, что изъятые российские деньги могут пойти не на восстановление Украины как таковой, а на нужды украинских военных. И теоретически Киев вполне может взять полученные от европейцев российские капиталы и пустить их на приобретение оружия, военной техники, соответствующего оборудования и восстановление заводов оборонной направленности, что, в свою очередь, продолжит накалять обстановку в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, об имеющихся основаниях для использования 33,8 млрд евро из замороженных активов России 26 января известило агентство Bloomberg.

Читайте также: В ЕС заявили о законных основаниях для передачи части активов России Киеву

Беседовал Кирилл Луцюк