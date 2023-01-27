Берлин, 27 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Решение о передаче Киеву немецких танков Leopard 2 поддержали более половины жителей Германии. Это следует из обнародованных 27 января результатов опроса общественного мнения, который провёл телеканал ZDF.

David Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Leopard II

Отмечается, что в исследовании, которое проводится еженедельно со вторника по четверг, приняли участие 1345 совершеннолетних жителей ФРГ, при этом погрешность составляет три процентных пункта.

Согласно полученным результатам, 54% респондентов поддерживают решение Берлина о передаче Киеву немецких танков и 38% опрошенных против такого решения.

При этом отмечается, что на вопрос о том, могут ли такие поставки стать причиной якобы «нападения России на страны Запада», ответы участников опроса разделились поровну: 48% считают это невозможным и 48% — возможным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение представителей стран Запада наращивать поставки тяжёлого вооружения Киеву во время «сходки» на базе в Рамштайне (Германия) свидетельствует о том, что они не жалеют ни своих, ни украинских граждан.