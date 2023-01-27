Москва, 27 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В аэропорту Внуково получил повреждения вертолет Ми-8 сводного летного отряда (СЛО) «Россия». Об этом 27 января сообщил источник ИА REGNUM.

Сергей Бобылев/ТАСС Вертолет Ми-8

По данным источника, вертолет задел хвостом землю при посадке.

«Никто не пострадал», — отметил источник.

При этом РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову сообщили, что вертолет повредил рулевой винт перед взлетом.