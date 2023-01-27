Киев, 27 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В контролируемых режимом Киева Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 27 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога в указанных областях была объявлена в 14:53 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченной ВСУ части Запорожской области.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.