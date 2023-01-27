Москва, 27 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Российским крупным потребителям полимерной и химической продукции сейчас очень важно более тесное взаимодействие и кооперация предприятий внутри страны. Об этом в ходе выставки Ruplastica-2023 заявил глава «Башкирской содовой компании» (БСК) Эдуард Давыдов, — передает корреспондент ИА REGNUM.

БСК Руководитель «Башкирской содовой компании» Давыдов Эдуард Маликович

В проходящей в Москве международной специализированной выставке пластмасс и каучуков участвуют 500 экспонентов, которые представляют 16 стран. На форуме проводят презентацию новых продуктов, происходит обмен опытом, подписываются соглашения, предусматривающие работу над новыми совместными проектами.

Ранее в течение 24 лет данный форум шел под названием Interplastica. По мнению представителей бизнеса, смену названия традиционной выставки, где встречаются главные производители и самые крупные потребители полимерной продукции, нельзя считать просто «данью времени».

«Это обусловлено новыми приоритетами, на которые нацелена вся химическая отрасль с учетом того, какую роль ей предстоит играть в современной экономике», — считает гендиретор БСК Эдуард Давыдов.

Россия последние годы импортировала от 70 до 100% некоторых видов продукции малотоннажной химии — пигментов, катализаторов, сырья для специальных волокон, химреагентов, специальных пластиков. При этом только в прошлом году, после начала специальной военной операции, ужесточения западных санкций и ухода с российского рынка ряда импортеров пришло понимание, что вся российская промышленность находится под угрозой.

«Башкирская содовая компания» является одним из ключевых игроков на рынке.

«В настоящее время продолжается процесс адаптации для работы в новых условиях, — поделился с ИА REGNUM Эдуард Давыдов. — Российским правительством была поставлена задача, связанная с замещением импортной продукции за счет отечественной. Для этого необходимо внедрять новые технологии, снижая при этом себестоимость продукции. В таких условиях преимущество будет у тех, кто, как и БСК, в течение последних лет вкладывался в науку и занимался внедрением новых разработок».

По данным гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, для химической отрасли характерно наличие долгого инвестиционного цикла. Когда с момента проектирования предприятия до того, как новый продукт станет окупаемым, проходит десяток лет. Однако в текущих условиях задачу химической отрасли можно описать словами «две пятилетки за три года».

По словам Давыдова, если отрасль будет поддерживать государство, эта задача вполне выполнима. На протяжении трудных послевоенных 1960-х годов СССР строил и запускал в работу все новые химические предприятия. Их число превысило четыре сотни. Во многом именно они и позволили сегодня обеспечивать почти все потребности России в крупнотоннажной химии.

«Теперь важно с помощью современных технологий и кластерного подхода обеспечить продукцией те предприятия, которые потребляют малотоннажную химию. Эту задачу можно решить за счет использования линий с гибкими технологиями производства. Они позволяют быстро перестроить производство таким образом, чтобы отходы одного производства использовать как сырье для других, таким образом можно получать 10–15 разных видов продукции малотоннажной химии», — считает глава БСК.

БСК — компания, выпускающая кальцинированную и каустическую соду, поливинилхлорид, бикарбонат натрия, кальций хлористый, кабельные пластикаты, белые сажи, соляную кислоту, различные виды пластика. Продукция компании используется для производства защитных оболочек проводов и кабелей, труб, линолеума, конструкционно-строительных материалов, тары, автомобильных деталей и многом другом.