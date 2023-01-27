Женева, Швейцария, 27 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Россия станет участником мероприятий, организованных в Международный день памяти жертв Холокоста в Женеве. Российских представителей, аккредитованных при ООН в Женеве, пригласили на эти памятные мероприятия. Об этом сообщила в ходе брифинга руководитель отдела коммуникаций организации Алессандра Велуччи.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН)

По её словам, приглашение разослано подразделением по протокольным вопросам ООН всем постоянным представительствам ООН в Женеве, включая и российское.

Между тем стало известно, что Польша не стала приглашать российских представителей на день поминовения, который 27 января проводят в Аушвице, где во время Великой Отечественной войны фашисты создали самый большой лагерь смерти. Расположенный неподалеку от Освенцима он стал символом Холокоста, что с библейского означает «всесожжение».

В нем были убиты более миллиона человек. Красная армия освободила его 27 января 1945 года, когда в его застенках оставалось всего около 7000 человек.

Как отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев, теперь о том, что этот лагерь был освобожден красноармейцами, никто не вспоминает. Дирекция музея «Аушвиц-Биркенау» не пригласила российских дипломатов на памятную церемонию.