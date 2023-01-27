Москва, 27 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Срок федеральной государственной гражданской службы советника президента РФ Александры Левицкой продлён до 7 февраля 2024 года.

Виталий Белоусов/РИА Новости Советник президента России Александра Левицкая

Соответствующее распоряжение, подписанное 27 января президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение принято в соответствии с ч. 1 ст. 25 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».

Напомним, Левицкая является советником президента РФ с 2 августа 2013 г., с октября 2000 г. она является действительным государственным советником РФ 1-го класса.