Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин считает, что Вооруженные силы Украины потеряют свою боеспособность раньше, чем получат обещанные от стран НАТО танки.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Сейчас Украина очень серьезно проигрывает, по личному составу прежде всего, они теряют его ежедневно в чудовищном количестве. И, быть может, когда танки приедут на Украину, некому будет с ними воевать <…>», — заявил военный эксперт в эфире телеканала «Россия 1» 27 января.

Также Ян Гагин отметил, что главными недостатками немецких Leopard и американских Abrams являются повышенный расход горючего и сложность в эксплуатации.

Ранее советник Донецкой Народной Республики в эфире «Россия 1» рассказал о трудностях, возникших при освобождении города Угледара Вооруженными силами России.