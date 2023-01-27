Военный эксперт считает, что ВСУ не дождутся поставок натовских танков
Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин считает, что Вооруженные силы Украины потеряют свою боеспособность раньше, чем получат обещанные от стран НАТО танки.
«Сейчас Украина очень серьезно проигрывает, по личному составу прежде всего, они теряют его ежедневно в чудовищном количестве. И, быть может, когда танки приедут на Украину, некому будет с ними воевать <…>», — заявил военный эксперт в эфире телеканала «Россия 1» 27 января.
Также Ян Гагин отметил, что главными недостатками немецких Leopard и американских Abrams являются повышенный расход горючего и сложность в эксплуатации.
Ранее советник Донецкой Народной Республики в эфире «Россия 1» рассказал о трудностях, возникших при освобождении города Угледара Вооруженными силами России.