Джакарта, 27 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям в Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан разочарован тем фактом, что Джакарта пока не может закупить российскую нефть, сообщает портал Detik.

ADI WEDA/EPA/ТАСС Лухут Бинсар Панджаитан

«Перспектива купить сырую нефть в России так и не появилась», — сообщил индонезийский министр.

Когда стоимость нефти упала, Лухут Бинсар Панджаитан попросил Россию сделать Индонезии предложение по закупке сырья.

«Мы ждем, прошу, поторопитесь», — сказал министр-координатор на инвестиционном форуме в Джакарте.

Ранее нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina сообщила, что рассматривает возможности по закупке российской нефти.

Как передавало ИА REGNUM, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер посоветовал укреплять отношения с Индонезией и назвал факторы, которые затрудняют этот процесс.