Москва, 27 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 30 января в Москве переговоры с главой МИД Пакистана. Об этом 27 января на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Светлана Шевченко/РИА Новости Сергей Лавров

Читайте также: В Пакистане ожидают начала поставок нефти из России к апрелю

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную проблематику», ― добавила дипломат.

Ранее по теме: Россия и Пакистан укрепляют сотрудничество в авиационной сфере

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Москва и Исламабад подписали рабочее соглашение в области лётной годности. В Росавиации пояснили, что договорённость направлена на поддержку экспорта гражданской авиационной техники российского производства в Пакистан и «нацелена на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций».