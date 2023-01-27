ЕС открыл в Польше энергетический хаб для «экстренной помощи» Украине
Варшава, 27 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Энергетический хаб для экстренной помощи Украине открылся в Польше, передаёт 27 января 5. ua.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЕС
Уточняется, что через хаб на Украину будут доставлять электрогенераторы, на покупку которых Европейским союзом выделено €114 млн. Первоначально Киев получил тысячу новых электрогенераторов.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в конце октября объявил, что поставить Киеву энергетическое оборудование, включая генераторы, согласились правительства и компании 12 стран.