Варшава, 27 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Энергетический хаб для экстренной помощи Украине открылся в Польше, передаёт 27 января 5. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Уточняется, что через хаб на Украину будут доставлять электрогенераторы, на покупку которых Европейским союзом выделено €114 млн. Первоначально Киев получил тысячу новых электрогенераторов.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в конце октября объявил, что поставить Киеву энергетическое оборудование, включая генераторы, согласились правительства и компании 12 стран.