Амстердам, 27 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Генпрокурор Нидерландов выдаст консультативное заключение о «скифском золоте» 27 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда страны Теа Тьердема.

Константин Михальчевский/РИА Новости Скифское золото

«Консультативное заключение генерального прокурора ожидается 27 января 2023 года», — цитирует ТАСС представителя судебной инстанции.

После вынесенного заключения прокуратуры свое решение по делу должен будет принять Верховный суд Нидерландов.

Напомним, около 2 тыс. артефактов, в том числе золотые изделия, обнаруженные археологами в Северном Причерноморье, находившиеся в музеях Крыма, в 2014 году были вывезены на выставку в Нидерланды. Однако голландский музей решил не передавать коллекцию России и Украине, пока принадлежность предметов не определит суд или пока стороны не договорятся между собой. В настоящее время Россия и Украина судятся по этому поводу.

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