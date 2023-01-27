Москва, 27 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Решение представителей стран Запада наращивать поставки тяжёлого вооружения Киеву во время «сходки» на базе в Рамштайне (Германия) свидетельствует о том, что они не жалеют ни своих, ни украинских граждан. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Танки сами не ездят, ими не просто нужно управлять, нужно ещё и обслуживать, тем более такие, которые на вооружении Украины никогда не находились», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что вопрос обслуживания танков, судя по всему, был решён, но иностранцы, которые поедут на украинскую территорию, должны знать, что их ожидает.

«Должны знать о том, какую участь для них приготовили их правительства, на примере их собственных граждан своих же стран, просто могут почитать, ну и, к сожалению, граждан Украины, которых, тем более на Западе, никто не жалеет. Я про режим [президента Украины Владимира] Зеленского уже не говорю», — отметила Захарова.

Напомним, ранее в Берлине сообщили, что передадут Киеву 14 танков Leopard 2. Столько же «леопардов» решили отправить в Польше. В США пообещали поставить 31 танк Abrams, в Великобритании — 14 танков Challenger 2.