Москва, 27 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про застрявшего в дверях воришку, сбежавшего в Рязани тигра, исполинский кокошник и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM «Счастье не за горами»

Центральный федеральный округ

В 2022 году Москва, оказывается, поставила рекорд по количеству новых браков. «Москва 24» пишет, что в столице поженились 100 613 пар. Это самое большое число за сто пятилетнюю историю органов ЗАГС.

Однако не всегда браки оказываются счастливыми. «Страновед» передает курьезную историю, как молодые супруги купили квартиру в Костроме, но спустя недолгое время рассорились. Жена съехала, оставив в квартире некоторые вещи. Квартира была небольшая, и тем удивительнее, что костромичка заявила в суд претензию, что ее супруг ходил по ее половине квартиры. Она потребовала от него 78 тысяч рублей компенсации. Иск оставлен без удовлетворения.

Тигр, точнее тигрица по прозвищу Матильда сбежала на окраине Рязани, рассказывает «Рязанская сплетница». Жила Матильда в доме, на который уже давно жаловались соседи. Хозяина тигрицы проверяли и прокуратура, и ветеринары. Но все у него оказывалось в порядке. Пока тигрица не сбежала.

В Николе-Ленивце под Калугой уже готовятся к Масленице. «Калужский мечтатель» напоминает, что сжигают здесь не чучела, а арт-объекты, несущие определенные смыслы. В этом году решили сжечь стену.

Северо-Западный федеральный округ

«Невские Новости» пересказывают довольно дикую историю про супружескую пару, летевшую из Дубая в Санкт-Петербург. Нетрезвый муж отчего-то решил, что с его женой флиртует сидящая по соседству девушка, которую он вдобавок принял за… трансвестита. Дальше еще удивительнее: муж решил «принять удар на себя» и стал раздеваться перед «трансвеститом». Безобразие пресекли стюарды. В аэропорту мужчину сдали на руки полиции.

В Калининграде задержали вора, стащившего из магазина часы на 250 тысяч рублей. Интересен метод. По словам «Калининграда №1», вор вскрыл витрину ножницами, которые перед этим выпросил у работников соседнего кафе. Преступник задержан.

В Карелии готовят к запуску производство хамона. Дело непростое. Уже закуплены вакуумный маринатор, холодильники, строится камера для сыровяления. «ТопГан» пишет, что производство запустят в феврале и, как знать, может быть, в будущем карельский хамон станет таким же легендарным, как карельская форель.

Приволжский федеральный округ

«Голос торамы» удивился жителю Саранска, который хранил марихуану в корыте — целые кусты. Удивились и в суде, тем не менее поверили, что гражданин выращивал растения строго для собственного пользования. Ему дали три года условно.

Известная надпись «Счастье не за горами» на набережной Перми на днях привлекла внимание всего города. «Счастье» пришлось передвинуть, потому что после реставрации букв их неудачно поставили возле фонарного столба и фотографироваться с ними стало неудобно: столб портил снимок. После обсуждения, что именно сдвинуть — столбы или надпись, подвинули «счастье». «Интересная Пермь» пишет, что теперь оно стоит аккурат между двух столбов. Они больше не мешают.

Новый номинант на премию «грабитель года» нашелся в Самарской области. 47-летний безработный украл в лесу фотоловушку, но она успела его сфотографировать и отправила изображение хозяину. «Теперь мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу о краже, фотоловушка снова на дереве, а эта история станет уроком для других», — считает «Злой самаритянин».

Южный федеральный округ

«Сталингумрак» рассказал про самый огромный кокошник. Его изготовили в психоневрологическом интернате в Урюпинске. Высота — больше метра, ширина — больше полутора! Кокошник по размерам заметно крупнее женщины, на чью голову его надевают. Впрочем, он легкий и, как говорят создатели, хорошо держится на голове. Но носить его не планируют и повесят недалеко от входа, чтобы посетители удивлялись и фотографировали.

Странная и примечательная история случилась в Ростове-на-Дону. На улице в неположенном месте несколько дней стоял припаркованный автомобиль с полицейской «мигалкой», сделанной из мишуры. Никто его не трогал. Наконец, пишет Don Mash, сотрудники ГИБДД поняли, что автомобиль с бутафорией и никакого отношения к полиции не имеет. Его эвакуировали, а водителю выписали штраф и попросили больше так не шутить.

Северо-Кавказский федеральный округ

Красивым людям Ставрополья проще устроиться на работу. К такому выводу пришли социологи, опросив работодателей. Семь из десяти сказали, что скорее пригласят на работу красивого человека, чем некрасивого. 43% работодателей также считают, что внешность помогает в продвижении по карьерной лестнице, пишет Newstracker.

Уральский федеральный округ

В Копейске Челябинской области ночью вор залез в овощной павильон. Сработала сигнализация. Сотрудники охраны прибыли на место и увидели молодого человека, который попросту застрял в дыре, которую проделал в пластиковой двери. Его вместе с сообщником, бродившим неподалеку, передали сотрудникам полиции, сообщает «Челябинск, который смог».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске изобретатель придумал технологию для обогрева военных и «вечное кадило». Последнее особенно интересно. «Вечное кадило» сделано на основе каталитической горелки и работает на смеси пропана и бутана, передает «Город Братск». Работает оно в самом деле долго: часами.

Дальневосточный федеральный округ

Московские шахматисты вполне испытали на себе якутские морозы, сыграв партию на улице Якутска при минус пятидесяти. «Балабкина Бриф» пишет, что идея матча на открытом холоде пришла в голову именно столичным гостям. Никто из них не обморозился, все довольны необычным опытом.

В Улан-Удэ успешно завершились испытания лежачих светофоров, или, как их еще называют, «грунтовых светильников». Изобрели их местные молодые кулибины. По их словам, которые передает DFO. Info, лежачие светофоры должны привлекать внимание в том числе людей, погруженных в экран смартфона, и тем самым снизить аварийность. Она в самом деле снизилась. Скоро в городе установят, то есть, скорее, положат, двенадцать таких «грунтовых светильников».

Сотрудники службы судебных приставов отличились на Камчатке. Они хотели вывезти икру в багаже депортируемых иностранцев, которых сопровождали. Иностранцам в сумки уложили по десять килограммов икры: всего получилось 70 килограммов. «Вполне естественно, что толпа депортируемых мигрантов с кучей красной икры заинтересовала службу безопасности аэропорта», — отмечает «Мачо с Авачи». Инцидент пахнет превышением полномочий и перспективой уголовного дела.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 февраля.