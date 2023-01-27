Москва, 27 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В МИД РФ на следующей неделе запланирована встреча нового посла США в России Линн Трейси. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Встреча пройдет в период с понедельника по четверг, уточнил представитель посольства.

Sputnik/РИА Новости Линн Трейси

Напомним, ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву до конца января 2023 года. О её прибытии уже стало известно. До отъезда она успела встретиться с послом России в США Анатолием Антоновым. В ближайшие дни она должна вручить свои верительные грамоты.

О Линн Трейси известно, что она работала в Москве в период с 2014 по 2017 год. Её утвердил в должности посла в России в декабре 2022 года Сенат США. До Трейси этот пост занимал Джон Салливан, завершивший работу в Москве в сентябре 2022 года.