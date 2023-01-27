Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что взятие под контроль трассы из Покровска в Угледар позволило замедлить снабжение украинских войск.

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«Эта дорога сегодня перекрыта, по ней как раз и было основное снабжение. <…> Сейчас у них будет затруднено перемещение, маневрирование и доставка на линию фронта боеприпасов и живой силы», — сказал советник Пушилина в эфире Первого канала 27 января.

Также Игорь Кимаковский отметил, что дорога на Покровск находится «под огневым контактом».