Москва, 27 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Представители стран — участниц НАТО во время восьмого заседания группы «по оборонному содействию Украине» фактически поддержали эскалацию конфликта на Украине, подтвердив намерения наращивать поставки тяжёлого вооружения Киеву. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС Мария Захарова

«Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта. Натовские страны подтвердили, что будут наращивать поставки Киеву тяжёлых наступательных вооружений», — сказала Захарова.

Она добавила, что руководству стран Запада не жаль никого на территории Украины, а также не жаль своих граждан, которым придётся управлять сложной техникой и обслуживать её на украинской территории.

Напомним, Великобритания пообещала поставить Киеву 14 танков Challenger 2. В Германии и Польше заявили о готовности отправить на Украину по 14 танков Leopard 2. Кроме того, в США пообещали передать силам ВСУ 31 танк Abrams, а Франция — некоторое количество колёсных танков AMX10-RC.