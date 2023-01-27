Рим, 27 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В Италии свыше 31 тыс. человек поставили свои подписи под петицией против того, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением на Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.

Alexis Sciard/ZUMA/ТАСС Владимир Зеленский

Петицию подписали в том числе известные в Италии деятели, выступив таким образом против «милитаризации фестиваля в Сан-Ремо», поскольку считают, что «музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой».

Авторы петиции отмечают, что «с недоумением узнали, что в один из ключевых вечеров мероприятия, предположительно, в субботу, 11 февраля, выступит Владимир Зеленский».

Они отмечают, что Италия не только посылает оружие Киеву, хотя сама находится в тяжёлых экономических условиях, но и «позволяет НАТО и США использовать свою территорию по своему усмотрению и при этом нет какой-либо формы государственного контроля» со стороны итальянских депутатов и итальянского общества.

Напомним, в Италии 26 января ведущий Бруно Веспа объявил, что Зеленский намерен выступить с видеообращением 11 февраля на финальном вечере фестиваля в Сан-Ремо.