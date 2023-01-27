Кёльн, Германия, 27 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Первые боевики вооружённых формирований киевского режима прибыли в Кёльн для прохождения обучения на немецких боевых машинах пехоты (БПМ) Marder. Об этом 27 января сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей силовых структур.

Robert Michael/dpa/Global Look Press БПМ Marder

«Первые украинские военные прибыли в Германию для обучения на боевой машине пехоты Marder», — говорится в сообщении.

Также указывается, что боевики ВСУ прибыли в Кёльн ещё 26 января и должны в течение скорого времени начать обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Польши, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что любое оружие, которое западные страны передают киевскому режиму, якобы является оборонительным и служит для защиты Украины.