Будапешт, 27 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Поставляя оружие и военную помощь киевскому режиму, страны Евросоюза становятся участниками конфликта. Об этом 27 января в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сергей Гунеев/РИА Новости Виктор Орбан

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«Если ты посылаешь оружие, если ты финансируешь годовой бюджет одной из воюющих сторон, в перспективе посылаешь новое, ещё более современное оружие, можешь говорить всё что хочешь, но ты участвуешь в войне», ― подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, чем дольше длится конфликт, тем требуется более серьёзное вооружение. Так, если в начале кризиса на Украине Германия заявляла о готовности передать только каски, «сейчас мы на этапе танков, а разговоры уже о самолётах». Орбан уверен, что это происходит из-за того, что страны не обозначают чётко границы своих национальных интересов, как это сделала Венгрия.

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Напомним, 24 января на заседании в ПАСЕ министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что европейские страны ведут «войну против России», «а не друг против друга». При этом в германском внешнеполитическом ведомстве позднее пояснили, что поддержка Киева со стороны Берлина якобы не превращает Германию в сторону вооружённого конфликта на Украине.

В МИД подчеркнули, что позиция страны опирается на международное законодательство, и в соответствии с ним Берлин якобы может оказывать поддержку киевскому режиму в рамках «индивидуального права Киева на самооборону».