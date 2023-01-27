Берлин, 27 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед еврейским народом в День памяти Холокоста. Об этом немецкий политик написал в своем аккаунте в Twitter.

Christoph Soeder/dpa/ТАСС Мемориал жертвам холокоста в Берлине

«Страдания шести миллионов невинно убитых евреев и евреек не будут забыты, как и страдания выживших», — написал Шольц.

Канцлер Германии также сообщил, чтобы гарантировать, что девиз «никогда больше» сохранился и в будущем, ФРГ напоминает об исторической ответственности немцев в Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нидерландов не разрешили российским дипломатам принять участие в церемонии в память о жертвах Холокоста.

Читайте также: Дипломатам из РФ в Нидерландах не разрешили почтить память жертв Холокоста