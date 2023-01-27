Баку, 27 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Баку считает нападение на посольство Азербайджана в Иране «спланированным терактом». Об этом говорится в обнародованном 27 января заявлении азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отмечается, что ранее были угрозы в адрес дипмиссии в Тегеране, о чём азербайджанская сторона сообщала иранским властям.

«К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьёзные последствия непроявления должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении», — говорится в заявлении.

В МИД Азербайджана считают, что в Иране якобы была развёрнута антиазербайджанская кампания. Баку требует от Тегерана наказать нападавшего и организаторов «теракта» самым суровым образом. Азербайджанская сторона собирается использовать все доступные возможности, чтобы это произошло. Кроме того, планируется эвакуация из посольства.

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«Планируется принять соответствующие меры в направлении эвакуации сотрудников посольства и членов их семей в ситуации, возникшей в результате теракта», — отметили в МИД Азербайджана.

Напомним, напавший на посольство Азербайджана в Иране вошёл в здание с двумя своими малолетними детьми и начал стрелять из автомата после скандала. После задержания он сказал, что конфликт произошёл из-за семейных проблем. Во время стрельбы погиб начальник охраны посольства и были ранены двое охранников.