Лондон, 27 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Российская армия делает успехи на востоке Украины и в Донбассе, а западные обыватели не видят этого, поскольку западные СМИ излагают видение генштаба ВСУ, заявил британский полковник Ричард Кемп в эфире Sky News.

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В ответ на просьбу дать оценку ситуации на Украине Кемп призвал брать информацию не только из Киева, ведь сейчас британское телевидение преподносит её исключительно с точки зрения украинского генерального штаба, то есть необъективно.

«А в реальности, пока мы тут с вами разговариваем, русские делают всё, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину, — сказал Кемп. — И весьма успешны в этом, к сожалению».

Военный эксперт заявил, что российские военные, выбивая боевиков ВСУ артиллерией, «продвигаются медленно и долго, но в конечном итоге, увы, думаю, добьются успеха на востоке Украины».