Москва, 27 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) вынесли приговор. Его признали виновным в «возбуждении ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности, отношения к религии». По решению Бабушкинского суда Москвы он лишен свободы сроком на 5,5 года. Отбывать наказание экс-схимонах будет в колонии общего режима, сообщили 27 января в суде.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший скимонах Сергий

Напомним, уголовное дело в отношении священника возбудили после размещения в соцсети видеороликов, в которых Сергий высказывается по поводу отношения к иудеям и католикам. Ранее сообщалось, что в 2020 году бывший «духовник» Натальи Поклонской был признан виновным в нарушении священнической присяги и лишен сана священника по решению патриарха Кирилла.

Помимо этого, ранее по решению Измайловского суда Москвы экс-схимонах был осужден к 3,5 года колонии за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести.