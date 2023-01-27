Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин 27 января в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что подразделения российских войск успешно закрепились и заняли огневые позиции на востоке и юго-востоке города Угледара.

Цитата из видео. Министерство обороны России Артиллерия ВС России

«Сейчас там бои идут, работает артиллерия. Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — сказал военный эксперт.

Также советник Пушилина отметил, что Угледар является в первую очередь небольшим промышленным городком, на территории которого находятся две угольные шахты, которые противник может использовать в качестве укрытия.

«Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет», — добавил Ян Гагин.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России практически завершили зачистку в районе дачных поселков на южной окраине Угледара.