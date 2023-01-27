Варшава, 27 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Любое оружие, которое западные страны передают киевскому режиму, является оборонительным и служит для защиты Украины. Такое мнение 27 января в эфире Польского телевидения высказал представитель президента Польши, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина находится в состоянии обороны, она защищается. Любое оружие, которое мы передаем Украине, ― это оборонительное вооружение», ― подчеркнул он.

Пшидач также считает, что в поставках военной помощи Киеву не должно быть никаких ограничений.

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«Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что, например, вот это мы не передаём, потому что слишком большая дальность [поражения], такие машины можно, а другие — нет», ― цитирует ТАСС представителя польского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша кроме 14 танков Leopard 2 германского производства намерена передать киевскому режиму 60 польских модернизированных танков, 30 из них — ПТ-91. Напомним, полгода назад Варшава отправила Киеву 250 танков.