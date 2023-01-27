Исламабад, 27 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Поставки нефти из России в Пакистан должны стартовать уже в апреле. Об этом 27 января сообщил пакистанскому изданию The News министр нефти исламской республики Мусадик Малик.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в Пакистан начнёт поступать дешёвая сырая нефть», — сказал Малик.

Он подчеркнул, что сделка будет выгодна обеим сторонам. Министр также сообщил, что в качестве оплаты не будут использовать доллары США.

По словам Малика, Пакистан теперь сможет запустить в рамках сотрудничества с Россией программу энергетической безопасности, которая будет включать поставку нефти, природного газа и бензина. Российская сторона обещает начать доставлять в республику газ к будущей зиме.