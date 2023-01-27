Вашингтон, 27 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Из-за различных сроков поставки и трудностей логистического характера «сборная солянка» из танков разных моделей, которые США и страны Европы пообещали поставить киевскому режиму, едва ли будет играть определяющую роль в боевых действиях на протяжении ближайшего времени. Об этом 27 января говорится в публикации американской газеты Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Более широкий комплекс (вооружений), собранный на этой неделе США и европейскими странами, представляет собой сборную солянку из разных моделей танков, каждая из которых имеет различные сроки поставки и подразумевает уникальные логистические трудности», — отмечается в статье.

Также указывается, что военные эксперты усомнились, что эта боевая техника сможет сыграть решающую роль в боевых действиях, так как киевские боевики ещё должны научить пользоваться ею.

При этом уточняется, что старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади считает, что эффективность действий «ограниченного числа» западных танков, которые должны быть поставлены Киеву в марте 2022 года, будет зависеть от выучки их украинских экипажей и того, как эти машины удастся внедрить на фронте.

«Вряд ли Leopard 2 сыграет значительную роль в каком-либо весеннем наступлении», — сказал он.

В свою очередь, эксперт по танкам компании Jane’s Сонни Баттерворт, слова которого приводит издание, добавил, что из-за сочетания разных систем вооружения могут начаться проблемы логистического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом киевскому режиму оружия ведут к росту напряженности ситуации вокруг Украины.