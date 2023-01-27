Донецк, 27 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Момент оперативного окружения города Артемовска в Донецкой Народной Республике близок. ВС РФ уже перекрыли практически все пути отхода киевских боевиков. Об этом 27 января в эфире Первого канала заявил командир отряда «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На данный момент вопрос уже движется к оперативному окружению. Почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — заявил командир.

По словам Алаудинова, противник перебрасывает в Артемовск дополнительные силы, однако они тут же уничтожаются на подступах к городу.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о создании в ВСУ так называемых заградотрядов, которые ведут огонь по своим бойцам, не давая им отступать.