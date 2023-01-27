Москва, 27 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами 27 января прокомментировал изменения в Казахстане правил для въезда в страну иностранцев, отмену «визарана».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае здесь важно понимать, что там действует везде механизм по получению вида на жительство, то есть, таким образом все равно сохраняется возможность для жителей стран, тем более стран, входящих в Евразийский экономический союз, осуществлять свободное перемещение и свободно выбирать ту страну, где жить и работать», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь подчеркнул важность того, чтобы соблюдались все законные права российских граждан.

Ранее Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что напряженность конфликта на Украине растет из-за поставок Киеву западного оружия, а также благодаря договоренности о передаче танков.