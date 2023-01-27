Москва, 27 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Чтобы Киев вышел из конфликта и прекратил боевые действия, достаточно простого указания из Вашингтона, сообщил 27 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя заявление 45-го президента США Дональда Трампа о том, что, если бы президентом был он, Киев уже прекратил бы войну, представитель Кремля назвал эти слова не лишёнными смысла.

По словам Пескова, если бы американское руководство действительно захотело положить конец конфликту на Украине, не потребовалось бы больших усилий: американскому президенту нужно было бы «просто давать указания киевскому режиму».

Дмитрий Песков «Достаточно указания киевскому режиму из Вашингтона, соответствующего указания, и всё это можно завершить».

Он добавил, что, может быть, на это потребуется не 24 часа, как заявляет Трамп, но всё же «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона».