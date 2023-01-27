Москва, 27 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Военно-морской флот (ВМФ) России примет на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» до конца 2023 года. Об этом 27 января сообщил журналистам генеральный конструктор корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» (Реутов) Александр Леонов.

Минобороны РФ/ТАСС Крылатая ракета «Циркон»

По его словам, для этого осталось решить только организационные вопросы, выполнить «стандартный набор процедур» и оформить необходимые документы. Леонов подчеркнул, что уже началось серийное производство ракет. Его также спросили, может ли «Циркон» лететь далее 900 км.

«То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность», — сказал Леонов.

Напомним, в январе испытания «Циркона» успешно провели на фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который для этого вышел в Атлантический океан.