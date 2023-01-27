Катовице, Польша, 27 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. На юге Польши в жилом доме произошёл взрыв газа. Об этом сообщает портал Niezalezna. pl.

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Польская служба спасения

Уточняется, что инцидент произошёл в катовицком районе Шопенице утром 27 января. В результате взрыва дом рухнул.

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«Продолжается спасательная операция с участием почти 20 пожарно-спасательных подразделений», ― говорится в публикации.

Из здания и из-под завалов были извлечены или вышли своими силами семь человек, в том числе двое детей. Трое из них попали в больницу.

Местные СМИ сообщают, что под завалами может находиться женщина. Однако полиция не подтверждает эту информацию, указав, что, согласно установленным данным, в здании должны были находиться в момент взрыва семь человек.

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Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл 10 января в 16-этажном жилом доме в Караганде. На место прибыли 50 спасателей и медиков, а также 12 единиц спецтехники. Для обогрева эвакуированных жильцов к дому направили три ведомственных вахтовых автобуса.